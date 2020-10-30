وزيرة الثقافة تشهد عرض "أفراح القبة" بالمسرح العائم

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، العرض المسرحي "أفراح القبة"، في موسمه الجديد من إنتاج فرقة مسرح الشباب على المسرح العائم بالمنيل، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وعادل حسان مدير الفرقة، بجانب عدد من مديرى الفرق التابعة لبيت المسرح.

وأشادت "عبدالدايم"، بالعرض وبالطاقات الإبداعية لأبطاله، وأكدت أن فن المسرح يوثق تاريخ المجتمعات، موضحة أن الأعمال الجادة التى تقدمها مسارح الدولة تسهم في تشكيل وعى الجمهور وبناء الشخصية، ووجهت التحية لصناع العمل.

يذكر أن عرض "أفراح القبة"، عن رواية أديب نوبل نجيب محفوظ، وبطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

في سياق متصل تستعد وزيرة الثقافة، لافتتاح الدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2020.

وتكرم وزيرة الثقافة، 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، ومنهم الشاعر بخيت بيومي والدكتور محمد عبدالنبي عازف الناي، والدكتور محمود عثمان عازف الكمان.، والموزعين الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي وآخرين.

كما تجري فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني بعمل بروفات "أبي تحت الشجرة" استعدادا لتقديم العرض على مسرح السلام، بالقصر العيني.

"أبي تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان وبطولة هاني كمال ولبنى الشيخ ومنير مكرم، ديكور يحيى صبيح موسيقي محمد خالد، وإخراج إسلام إمام.