رغم الرحيل.. نجوم تواجدوا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

علي الرغم من مرور العديد من الأعوام على رحيلهم، ولكن ذكراهم ستظل محفورة في قلوب الجمهور، وذلك بعد أن أبدعوا لسنوات في تقديم أعمال فنية خالدة، لا تزال حتى الآن تتمتع بقبول لدى الجمهور.

ومن هنا قرر مصمم الجرافيك محمد جابر أن يجعل هؤلاء الفنانين ضيوفا علي المهرجان هذا العام، وذلك من خلال تصميم صور عدد من الراحلين ودمجها مع بعض التفاصيل المتعلقة بالمعرض، مع إضافته بعض التفاصيل الشيقة لتلك الصور من أجل إشعار المتابعين أنها حقيقية، إلى جانب وضع عدد من الإشارات المرئية التي تشير إلى المعرض.

وجاءت النجمة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا منذ اسابيع قليلة وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا، على رأس الحضور، إلى جانب النجوم الراحلة حسن حسني، ومحمود عبدالعزيز، ومحمود ياسين، وأحمد زكي، وعزت أبو عوف، ونور الشريف في صورة جمعته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وخالد صالح، وهيثم أحمد زكي، والمخرج يوسف شاهين.

ولاقت تلك الصور حفاوة كبيرة من الجمهور العاشق لهؤلاء النجوم، حيث اعتبروا أن تلك الصور بمثابة تكريم لهم لما قدموه طيلة سنوات عديدة من الإبداع الفني.

ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية