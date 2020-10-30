بدأت منذ 5 سنوات.. مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

لقي شخص من أبناء عائلة الحجورة، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية قديمة بقرية التناغة الشرقية، التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ من الأهالي بوجود إطلاق نار، ووقوع قتيل بقرية التناغة الشرقية دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل محمد عبدالحميد أبو حجر، 43 عاما، من عائلة الحجورة بالقرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الساحل المركزي تحت تصرف النيابة.

وكشفت تحريات أجراها فريق مباحث المركز، أن سبب القتل تجدد خلافات ثآرية بين عائلة القتيل، مع أخرى تدعى "فياض"، نشأت منذ 5 سنوات.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وكلفت المباحث بضبط المتهم والسلاح المستخدم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر، تواصل قوات أمن أسيوط حملاتها في ملاحقة وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

وفى ساحل سليم، تمكن فريق مباحث المركز، خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 6 أشخاص طرفي خصومة ثأرية، بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، بدائرة المركز، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والمركزي، عقب استهداف أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية، بدائرة مركز الشرطة، ما أسفر عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، بحوزة الـ6 متهمين.