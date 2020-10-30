بدءًا من الأحد.. صرف معاشات نوفمبر عبر 3 شرائح

يبدأ الأحد المقبل، صرف معاشات شهر نوفمبر لـ10.5 مليون مواطن مستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ"الوطن" إنه سيقسم صرف المعاشات إلى 3 شرائح، من خلال منافذ الهيئة والبريد، للمواطنين البالغ عددهم 10.5 مليون مواطن، استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات، وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا.

وأضاف "عوض" أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، يومي الأحد والاثنين المقبلين، أما الأخرى الثلاثاء والأربعاء، والثالثة الخميس، 5 نوفمبر.

التأمينات تتيح صرف المعاشات من ماكينات ATM

كما سيتاح لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، صرف معاشاتهم من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهور، اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلن بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إتاحة صرف معاشاته لكبار السن من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، وعلى رأسها منافذ شركة فوري؛ إذ يتجه صاحب المعاش إلى أقرب منفذ فوري، ويسلم الموظف الموجود في الشباك كارت المعاش.

وينتظر صاحب المعاش أو من ينوب عنه رسميا لاستلامه، الإبلاغ من الموظف بقيم الرصيد المتاحة في الكارت، ويسأله عن قيمة المبلغ المراد سحبه، ثم يبلغ الموظف صاحب المعاش بضرورة إدخال كلمة السر، ثم يسلمه المبلغ مع إيصال بالمبلغ المسحوب.