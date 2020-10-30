"تعليم العمرانية" المركز الأول على مستوى الجمهورية في "تنمية القدرات"

حصلت إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة برئاسة خالد حجازي، على المركز اﻷول مستوى الجمهورية في تنمية القدرات والمبدعين بمسابقة التعبير الفني والتصميم الفني والتعبير المجسم.

زيادة مهارات وقدرات الطلاب

قال بكساوي مصطفى بكساوي مدير عام الادارة التعليمية بالعمرانية، إن الأنشطة المدرسية تسهم بشكل كبير في زيادة مهارات و قدرات الطلاب ولذلك من الضروري أن يشجع المعلمون الطلاب جميعهم على ممارسة الأنشطة المدرسية.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من المدارس التابعة للإدارة تفتح أبوابها لممارسة الأنشطة المدرسية في الإجازة الصيفية، حتى تتيح للطلاب استثمار هذه الإجازة في تعلم أشياء مفيدة وجديدة تعود على الطالب بالنفع.

الفوز في المسابقات يعود بالنفع على الطالب والمدرسة

أشار بكساوي إلى أن الأنشطة المدرسية تتيح الفرصة أمام المعلمين للتعرف على مهارات وقدرات الطلاب وتحدد الطلاب المتميزين من غيرهم، وتحاول تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على الدخول بمسابقات، لافتا إلى أن الفوز في المسابقات يعود بالنفع على الطالب وعلى سمعة المدرسة إضافة إلى أنها تكسب الطلاب مهارات كما أن الاندماج بالأنشطة المدرسية يقوي شخصية الطالب ويزيد من ثقته بنفسه وتزيد حب الطلاب و انتمائهم للمدرسة.

تساهم في زيادة ذكاء الطلاب

ولفت إلى أن الأنشطة تغرس بداخل الطلاب الرغبة في العمل ضمن فريق، وهذا الأمر مفيد للغاية بالنسبة لهم في المستقبل بجانب تعلم الطلاب التعاون.

التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية

وأكد بكساوي التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية ببذل الجهد والأداء المتميز وحسن الخلق وتحمل المسؤولية لتكون علامات مضيئة لتحقيق منتج تعليمي متميز، يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدير بالذكر أن إدارة العمرانية التعليمية حصلت على المركز الأول ضمن 3 إدارات الأولى الأكثر تميزا على مستوى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كأنشط غرفة عمليات ثانوية عامة لعام 2020.