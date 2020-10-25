محافظ الجيزة: دراسة افتتاح دار سينما ونادٍ بأكبر دار لإيواء المشردين

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه ستتم دراسة افتتاح دار سينما ونادٍ اجتماعى بأكبر صرح لايواء الأطفال والكبار المشردين ودمجهم، والذى تم افتتاحه اليوم.

وتابع محافظ الجيزة "أنا هتكلم من قلبي من غير ورق، لأن دورنا هو احتضان أهالينا من كبار السن والأطفال ودمجهم"، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتطوير منطقة بولاق الدكرور والاهتمام بالمناطق الشعبية.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، والتى تعد أكبر صرح في مصر لمأوى المشردين الذي تمّ إسناده من وزارة التضامن إلى المؤسسة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة أن الصرح يستوعب 530 نزيلًا من المشردين بلا مأوى كبار السن ضعاف البنية والأطفال الرضع والمعثور عليهم، لافتة إلى أنَّه سيكون أول مرة في تاريخ مصر دمج الصغار والكبار معًا لخلق جو أسري متكامل بين المسنين والصغار، تعويضًا لهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، وهو عبارة عن 3 مبانٍ كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن مؤسسات الرعاية تتنوع ما بين 516 دار أيتام على مستوى الجمهورية، و172 دارًا للمسنين، و18 دارًا لكبار السن بلا مأوى، و8 مراكز لاستضافة المرأة، و132 دارًا للمغتربات، و2065 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و11 ألف حضانة نهارية.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّ عدد الأطفال الموجودين بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية 11 ألفًا و500 طفل، إضافة إلى 119 طفلًا بالأسر البديلة خارج البلد، تتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.

ولفتت إلى أنَّ أي انتهاك أو تعدٍ أو إساءة، بأي من دور الرعاية يتمّ تحويلها على النيابة العامة على الفور في نفس اليوم، لاتخاذ الإجراءات القانونية مع أي متعدٍ.