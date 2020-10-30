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"الأزهر" ينفي إصابة طلاب بكورونا وغلق معهد بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:43 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفي الدكتور عبدالعزيز النجار، رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية، وجود إصابات بين الطلاب والمدرسين في إحدي معاهد اسطنها بمركز الباجور، مؤكدا أن المعهد لم يغلق؛ لأنه لا توجد أي حالات إصابة بين الطلاب أو المدرسين.

وأضاف رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن معاهد المحافظة لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب أو المدرسين، منذ بدء العام الدراسي الجديد، مشددا علي أن الوضع مطمئن حتي الآن ولاداعي للقلق.

يذكر أنه ترددت في الساعات الأخيرة، إشاعات عن إصابة عدد من الطلاب بفيروس كورونا المستجد في معهد اسطنها الديني، وإغلاق المعهد بعدد تعدد الإصابات به، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

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