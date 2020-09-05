"صحة القليوبية" تعلن الطوارئ لمواجهة "الإجهاد الحراري"

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات في مختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك بسبب الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي، أن جميع الفرق الطبية، من الأطباء والتمريض، مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، لاستقبال أي حالات إجهاد حراري، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع المستشفيات، من خلال الخط الساخن، حال زيادة الإصابات، أو في حالات الضرورة وعند الحاجة لنقل المرضى بين المستشفيات.

وأكدت الدكتورة ابتسام طارف، مدير إدارة الحميات، أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات، على مستوى محافظة القليوبية، بغرف "الاحتباس الحراري"، لاستقبال الحالات المصابة، بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائي، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، طبقاً لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.

وأوضحت المديرية أن الإجهاد الحراري يحدث عادةً نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح، عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة، وخاصةً عند بذل مجهود شاق، مما يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة في الجسم، وتقلصات وآلام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب في الرؤية، وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للجو الحار، أو أشعة الشمس المباشرة، وتتمثل هذه الإجراءات في وضع قبعة أو غطاء على الرأس، أو استخدام مظلة شمسية، وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة، ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات طعام صحية، والإكثار من الخضراوات والفواكة، بالإضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية، ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع التزام التعليمات وتحت الإشراف الطبي، مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.