محافظ أسوان: "حياة كريمة" تساهم في مساعدة أصحاب طلبات التصالح

تواصل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية للفئات المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المبادرة ساهمت في توفير المبالغ المالية لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بإجمالي 95 مستفيد بـ4 مراكز داخل المحافظة، من بينهم 17 مستفيد بقرية خور أبو صبيرة بمركز أسوان، و25 مستفيد بقريتي الكرامة والمنار التابعين لمركز نصر النوبة، و2 مستفيد قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، بجانب 51 مستفيد بقرى الشهامة والإيمان والأشراف التابعين لمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

ووجّه بقيام أعضاء اللجنة الميدانية التي قرر المحافظ تشكيلها بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل بعض القري المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وهي قري بحيرة ناصر وقرية وادي العلاقي، حيث تم عقد لقاءات مع الجهات المعنية للوقوف علي ما يتم تنفيذه من أعمال بهذه القري ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقري بحيرة ناصر، والتي تشتمل على توفير 2 طلمبة رفع مياه سعة 300 م3/ساعة، بجانب مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 4 كم، مع إنشاء خزان أرضي سعة1000م3 لكل قرية علي حدة، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير المصدر لتغذية محطة المياه بالكهرباء من هذه المنظومة، وكذا عمل خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، حيث تم المرور على أقرب نقطة لتوصيل التيار الكهربائي للقرية، والتي تبعد عنها حوالي 17 كم، حيث جار إعداد مقايسة بذلك ورفعها للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لوادي العلاقي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقطر 4 بوصه بأطوال تبلغ 2.5كم ، مع عمل خزان علوي 250م3، يخدم منطقتي أبيسكو ووادي الترجمة، بجانب إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف، وجزء خاص بالري، علاوة علي إنشاء محطة السلسلة لخدمة زمام 30 ألف فدان.