وزيرة التضامن: مبادرة "حياة كريمة" تتحرك وفق الأرقام والإحصائيات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "حياة كريمة" تتحرك وفق الأرقام والإحصائيات ونظريات علمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصدر خريطة الفقر في مصر، كما أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر مؤشرات الفقر في المحافظات وتصنيفها بالمراكز، ومن خلالها يتم معرفة الأكثر أولوية والأكثر فقرا والأقل.

وأضافت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أنه يجرى نشر مجموعة من الباحثين لمعرفة الفجوات التنموية الموجودة، لإعداد ملف للقرية، بمشاركة المجتمع المحلي، ثم يعملوا في هذا الإطار حيث يتم توزيع الأدوار بين الوزارة والمجتمع المحلي، "لو الأسرة معندهاش موارد ممكن شبابها يساهم في بعض الأنشطة".

وأشارت إلى أنه يجرى توصيل وصلات للمياه والصرف ورفع كفاءة المنازل والاهتمام بالقوافل الطبية، بهدف إقامة تنمية مستدامة، لافتة إلى أن المبادرة تشمل الكفور والنجوع والمناطق العشوائية بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركات الشرب والصرف الصحي والتي تشارك في شبكات البناء والتراخيص.