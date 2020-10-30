"قادرون باختلاف" في النيل.. رسالة سلام من ذوي الهمم لدول المصب

ثلاثون شاب وفتاة من أصحاب الإعاقات الذهنية، حصد البعض منهم بطولات عالمية ومثلوا مصر في مسابقات دولية، يرسمون بأجسادهم العائمة عرضًا فنيًا وسط مياه النيل، ينقلون رسالة حب وسلام منهم إلى دول حوض النيل والعالم، على هامش فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" التي تعقد في ديسمبر من كل عام احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم.

الفعالية تأتي على هامش الاستعداد لحفل قادرون باختلاف

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، انطلقت اليوم فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف في النيل" على هامش احتفالية قادرون باختلاف، استعد لها السباحون المشاركون قبل أسبوع كامل من الحدث، وبحسب قول دينا طارق، أحد المشاركين في تنظيم الاحتفالية: "انقسمت التدريبات جزء منها في المدينة الشبابية بالأسمرات وجزء آخر بروفات سباحة في مياه النيل".

وأضافت لـ"الوطن": هي فعالية فرعية في إطار الاستعداد لحفل قادرون باختلاق الذي يعقد كل عام في شهر ديسمبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق فعاليات الاحتفالية من نادي اليخت بالدقي، على أن يسبح الشباب بداية من كوبري الجلاء حتى كوبري أكتوبر، جميعهم من أصحاب إعاقات ذهنية مختلفة، متلازمة داون وتوحد.

السباحون يرتدون زعانق ومعهم غواصين إنقاذ ولانشات

عبد الرحمن أيمن، أحد السباحين المشاركين في الاحتفالية من أصحاب متلازمة داون، استعد للحدث الرياضي منذ نحو 15 يومًا، وبحسب رواية والدته سوزان عزيز لـ"الوطن": جزء من التدريبات تم في حمام السباحة بالنادي وبعدها استكمل باقي التدريبات في مياه النيل.

احتياطات عدة تم وضعها في الاعتبار لحماية السباحين في مياه النيل، وبحسب وصف والدة السباح الشاب عبد الرحمن، يرتدون زعانف للسباحة، وبجانبهم وسائل تأمين مختلفة من غواصين إنقاذ ولانشات متابعة وإسعاف للتدخل في حال حدوث أي مشكلة.

الجدير ذكره أنه لم تكن تلك الفعالية هي الأولى التي يشارك فيها السباح الشاب، سبق مشاركته في النسخة الأولى من حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي، "فرصة لينا نعبر عن نفسنا ونعرف الناس كلها قدراتنا"، بحسب تعبير السباح عبد الرحمن أيمن من أصحاب متلازمة داون.