مرشحة "ذوي الهمم" بـ"القائمة الوطنية": المنافسة صعبة وأثق في نجاح"القائمة"

أكدت نجلاء العسيلى، مرشحة «ذوى الهمم» فى القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أنها فوجئت باختيارها من قبَل حزب الشعب الجمهورى لتمثل المواطنين وذوى الهمم من أبناء دائرتها، مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وأكدت فى حوارها مع «الوطن» أنها على ثقة من فوز القائمة لأنها تضم شخصيات لها شعبية كبيرة وكوادر سياسية وحزبية، إضافة إلى المرأة والشباب.

نريد التعرف عليكِ كمرشحة لانتخابات مجلس النواب؟

- اسمى نجلاء محمود العسيلى، من قرية بنى عديات القبلية التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط، حصلت على بكالوريوس الزراعة من جامعة أسيوط، ثم الدراسات العليا فى العلوم الزراعية، وتختلف طفولتى عن بقية الأطفال، حيث أُصبت بمرض شلل الأطفال فى عمر لم يتجاوز التسعة أشهر، ولولا أن وهبنى الله عائلة تحظى بقدر من العلم والمعرفة ما كنت حققت أى شىء، فوالدى رحمه الله الأستاذ والمربى الفاضل «محمود عيد العسيلى»، حاصل على العالمية، ويحمل قدراً كبيراً من العلم والثقافة، وكان بالنسبة لى الأب والأم، ورزقاً من السماء، ولولاه ما نلت هذه المؤهلات، ولذلك أقدِّر قيمة العلم ودوره وأهمية الثقافة فى المجتمعات.

هل سبق لكِ الترشح؟ وكيف تلقيتِ خبر ترشحك عن القائمة الوطنية؟

- لم يسبق لى الترشح على مقعد المرأة، أو مقعد ذوى الهمم قبل هذه الدورة، لكننى فوجئت باختيارى من قبَل حزب الشعب الجمهورى لترشيحى فى قائمة «من أجل مصر» لأمثل أبناء دائرتى من المواطنين وذوى الهمم، وأن أكون نائبة للشعب وخادمة لهم، وأشكرهم على ثقتهم الكبيرة لترشيحى، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الناخبين والحزب الذى دفع بى إلى هذه المواجهة والقائمة التى أتشرف بالوجود فيها.

أطالب بدعم الفلاح والتوسع في المدن الصناعية والتأكيد على الحق في التعليم وحماية "ذوي الهمم" من البطالة والفقر

ما أبرز الملفات حال نجاحك فى الانتخابات، وهل لـ«ذوى الهمم» نصيب منها؟

- همى الأول المطالبة بحقوق كل المصريين، وليس فقط أبناء محافظتى أسيوط، أو ذوى الهمم فقط، بل حقوق الجميع، خاصة إصلاح الطرق وتوافر الدعم المادى للفلاح والتوسع فى المدن الصناعية لتمتد إلى بنى عدى ومنفلوط وكل مراكز أسيوط، والتأكيد على التعليم المجانى والحقوق الصحية، والسلع الأساسية للبيت المصرى والتأكيد على حق كل أبناء مصر، فى التعليم كما نص الدستور، والالتزام بالتوسع فى بناء المدارس فى كل التجمعات السكنية، والتوسع فى التعليم الجامعى، وأطالب بخدمات صحية لائقة، خاصة لذوى الهمم، كذلك لا بد من توفير الإتاحة الكاملة لهم فى المصالح الحكومية والبنوك وجميع أماكن العمل وتوفير وتعليق اللافتات الإرشادية لذلك، وضمان حياة كريمة لهم خالية من الإهانة أو التنمر، كذلك تأمينهم من البطالة والفقر.

كيف ترين المنافسة فى الانتخابات المقبلة مع كثرة المرشحين؟

- المنافسة صعبة، نظراً لكثرة المرشحين الذين يتمتعون بالشعبية، ولكن أثق فى نجاح قائمة «من أجل مصر» لما يتوفر بها من الكوادر السياسية والشعبية التى تحظى بتأييد شعبى جارف، كما تضم القائمة كل الفئات من شباب وامرأة، إضافة إلى شخصيات لها ثقل وشعبية كبرى، كما أن نسبة الـ25% تعكس رؤية الدولة ورئيس الجمهورية فى تمكين المرأة، ويعود الفضل للرئيس السيسى، أكبر داعم على الإطلاق للمرأة، ليس فقط فى البرلمان، ولكن فى كل المجالات، إضافة إلى الشباب وانخفاض سن المرشحين على عكس ما كنا نشاهد فى البرلمانات السابقة.

ذوو الهمم

الدولة ترعى ذوى الهمم رعاية كافية وتمنحهم حقوقهم حيث خطت خطوات كبيرة منذ أن أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهم خطوة هى الاتجاه إلى المنظور الحقوقى للأشخاص ذوى الإعاقة بدلاً من المنظور الإنسانى، وأتمنى استكمال باقى الخطوات على أرض الواقع.