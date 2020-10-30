محافظ أسوان: تحصيل 43 مليون جنيه بعد تخفيض أسعار التصالح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن باستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية، لخدمة المواطنين في تلقي طلبات أصحاب التصالح بمخالفات البناء، مع انتظام العمل بهذه المراكز والمنافذ على مدار أيام الأسبوع، بما فيهم أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، في إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد قبول طلبات التصالح لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، لإتاحة الفرصة للراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأوضح، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت حتى الآن لحوالي 11 ألف طلب، بإجمالي متحصلات مالية بلغت بنحو 43 مليون جنيه بعد قيام المحافظة بتخفيض أسعار التصالح على مرحلتين، إحداهما بنسبة تخفيض تراوحت ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، بجانب تحديد سعر المتر داخل القرى بـ50 جنيهًا.

وشدد اللواء أشرف عطية على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح لإنهاء إجراءاتهم فى سهولة ويسر، بعيدًا عن أي تعقيدات روتينية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، مطالبًا بأهمية التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات بالإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا.

على جانب متصل واصلت مبادرة "حياة كريمة" جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية للفئات المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة المناطق النائية، وفي هذا الإطار أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في توفير المبالغ المالية لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بإجمالى 95 مستفيدًا بـ4 مراكز داخل المحافظة، من بينهم 17 مستفيدًا بقرية خور أبو صبيرة بمركز أسوان، و25 مستفيدًا بقريتي الكرامة والمنار التابعين لمركز نصر النوبة، و2 مستفيد قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، بجانب 51 مستفيدًا بقرى الشهامة والإيمان والأشراف، التابعين لمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

وفي السياق ذاته، أعطى محافظ أسوان تعليماته بقيام أعضاء اللجنة الميدانية التي قرر المحافظ تشكيلها بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل بعض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وهي قرى بحيرة ناصر ووادي العلاقي.