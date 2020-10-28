"أمن أسوان" يضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية ومواد مخدرة

أصدرت مديرية أمن أسوان، اليوم، بيانا إعلاميا بمجهودها اليومي في ضبط الأسلحة النارية وحيازة المواد المخدرة والمرور والتموين وتنفيذ الأحكام في دوائر المحافظة الـ5: "أسوان، ودراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، فإنه في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تمكن رجال المباحث بمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن أسوان، من ضبط 7 متهمين، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر، تزن 2.850 كيلو جرام، وفي "تنفيذ الأحكام"، نفذ 683 حكما، على النحو التالي: "139 حبس جزئي، و22 حبس مستأنف، و399 غرامات، و118 مخالفات".

وتابع البيان: "تمكن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية الأمن في مجال ضبط القضايا التموينية، من ضبط 26 قضية، على النحو التالي: قضيتي استخدام إسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و7 عدم الإعلان عن الأسعار، و10 عدم حمل شهادة صحية، و4 مخالفات المخابز البلدية، و3 بيع بأزيد من السعر الرسمي".

وفي مجال ضبط قضايا ومخالفات المرور، بعد تنفيذ حملات مرورية ثابتة ومتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مراكز المحافظة، ضبط 336 مخالفة مرورية متنوعة، منها في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وفحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان "دائرة مركز شرطة أسوان"، أسفر عن ضبط 1 حالة إيجابية لتعاطي حشيش.

كما ضبط 2 توك توك بدون تراخيص، والتصالح الفوري في 46 مخالفة، وتحرير "55 مخالفة غرامة ونش، و57 مخالفة تجاوز حد السرعة، و95 مخالفة متنوعة"، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح.