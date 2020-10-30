مرشحو الجولة الأولى لـ"النواب" يستعدون لسيناريو "الإعادة" في أسوان

شهدت الساعات الماضية تحركات سريعة لمرشحي الجولة الأولى، استعدادا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدوائر أسوان، قبل الإعلان الرسمي للنتيجة.

واستغل بعض المرشحين الذين سيدخلون جولة الإعادة، الفترة الماضية، في التحدث إلى زملائهم الخاسرين في الجولة الأولى، وطالبوهم بضرورة الدعم في الإعادة، خاصة من أبناء القبائل الواحدة، كما انضموا إلى أماكن التجمعات منها ليالي المولد النبوي الشريف، التي يحتفل فيها القبائل والعائلات بمختلف مراكز المحافظة.

في الوقت ذاته، رفع الخاسرون لافتاتهم من الميادين العامة والشوارع الرئيسية، ولم يتبق سوى لافتات من سيخوضون جولة الإعادة، وينتظر المرشحين الإعلان الرسمي لجولة الإعادة، لزيادة عدد اللافتات والدعاية الإعلانية لهم، قبل خوض الجولة.

ورفع بعض الخاسرون شعارات الوقوف بحيادية أمام المرشحين في الجولة المقبلة، ودونوا على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل الشكر والتقدير لمن أعطوهم أصواتهم الانتخابية.

وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، أعلنت عن المرشحين لخوض انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب عن الدائرة الأولي، والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، والتي تنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، ويدخل جولة الإعادة 4 مرشحين، وفي انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تنافس 13 مرشحا في الدائرة الثانية، مقرها مركز ومدينة كوم أمبو علي مقعد فردي، وسيدخل مرشحين جولة الإعادة، وتنافس 13 أيضا في الدائرة الثالثة، مقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، وسيدخل مرشحين جولة الإعادة، وتنافس 24 في الدائرة الرابعة، مقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، وسيدخل مرشحين جولة الإعادة.

ويبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان، نحو مليونا و39 ألفا و51 ناخب وناخبة، موزعين علي 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.