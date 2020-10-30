لدعم مرشحيه.. "مستقبل وطن" ينظم لقاءات موسعة على مستوى مدن جنوب سيناء

قال ياسر عرفات، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، إن الحزب عقد عدة لقاءات في كل المدن، وحث المواطنين علي المشاركة في العملية الانتخابية، لا سيما أن المحافظة تشهد حضورا كبيرا من الناخبين المشاركين في الانتخابات، مؤكدا أن الحزب يسعى لطرح القضايا الشائكة التي تمس المواطن السيناوي، وعرض حلول مقترحة حتي تكون علي جدول أعمال أعضاء مجلس النواب المقبلين.

ونفى "عرفات" وجود المال السياسي في جنوب سيناء؛ إذ إن المواطن لديه وعي ويصوت لأي مرشح يختاره، مؤكدا أن مرشحي حزب مستقبل وطن الأربعة، اتبعوا سياسة طرق الأبواب، والدخول الي المواطنين في التجمعات والقري؛ لمعرفة مطالبهم التي انحصرت في تطوير مستوي الصحة والتعليم، وتحسين شبكة الاتصالات والكهرباء والمياة، مشيرا إلى أن الحزب يحمل علي عاتقه مهام كثيرة للمواطن في جنوب سيناء بهدف تحقيق التنمية الحقيقية.

وشدد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أن اللقاءات الجماهيرية التي يجرى عقدها لحضور قيادات الحزب وأعضاء مجلس الشيوخ والمرشحين، هدفها زيادة التواصل بين المواطنين والحزب، ومعرفة مطالب ومشاكل المواطنين على أرض الواقع، و"بالتالي نستطيع تكوين رؤية حول القضايا التي تهم المواطن".

ونوه ياسر عرفات إلى أن الحزب نظم عدة فعاليات لتكريم رموز العمل في مدن رأس سدر وشرم الشيخ وطور سيناء، من بينهم أطباء ومدرسون وصيادلة وعمال.

في سياق متصل، نظمت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر، بقيادة يوسف العرادي، لقاءً موسعا بشباب الجامعات، في أحد الفنادق، لدعم مرشحي الحزب، وعرض أهم المواضيع التي تشغل بال شباب الجامعات بالمدينة.

وحضر اللقاء، أمين الحزب بالمدينة محمد عبدالمنعم، ومحمد عوض السيد، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، وأحمد حماد، أمين التنظيم، ولفيف من شباب المدينة والجامعات.

نظمت أمانة المدينة مسيرة بمنطقة السوق التجاري؛ لدعوة المواطنين لتأييد مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب، ومروا على المحلات التجارية وتم مناقشة العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب تلك المحلات والعاملين بها، ووعد وفد الأمانة بعقد لقاءً في أقرب وقت؛ لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهم.

وواصلت أمانة المرأة بمدينة رأس سدر، بقيادة ناعسة إبراهيم رفيع، لقاءتها لدعم مرشح الحزب في دائرة خليج السويس، حميد سليمان أبوبريك، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر؛ إذ نظمت لقاءً مع سيدات تجمع الجراجرة، وناقشت العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين هناك.

جاء ذلك بحضور ليلى فتحي، أمين شؤون العلاقات الحكومية، ومن أمانة المرأة جليلة حربي، وهويدا فتحي.