إعدام أكثر من 13 طن أغذية فاسدة وغلق 76 منشأة مخالفة بالشرقية

شن الدكتور هشام مسعود، ولجان من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، خلال هذه الاحتفالات.

أسفرت الحملات عن ضبط 76 منشأة غذائية مخالفة، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومنها دون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط 3 أطنان و800 كجم أغذية، وإعدام 9 طن و541 كجم أغذية مختلفة عبارة عن حلويات وهوالك إنتاج حلويات لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتم سحب 877 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 427 محضرا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

جاء ذك تزامنا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف، وتنفيذا لتوجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبقيادة السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.