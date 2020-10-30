نشاط مكثف لمرشحي القليوبية قبل الصمت الانتخابي

شهدت الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية والمقررة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل تحركات مكثفة من كل المرشحين في قرى ومدن المحافظة ولقاءات بكبار العائلات ومسيرات بالشوارع حيث يتسابق 223 مرشحا على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر انتخابية.

واكتست الشوارع والميادين باللافتات الدعائية للمرشحين في ظاهرة لم تشهدها المحافظة من قبل وتبارى المرشحون في محاولات كسب التأييد والمناصرة من الناخبين؛ حيث شهدت مدينة شبين القناطر زفة ومسيرة لمركبات التوكتوك نظمتها حملة دعم المرشح أشرف فتح الباب بائع الفاكهة المرشح بدائرة شبين القناطر والمغروف بفكهاني الغلابة والتي دشنها الباعة الجائلين في المدينة والمركز لدعمه باعتباره مرشحهم حيث تعاطف العديد من الأهالي مع المرشح وقرروا دعمه بأصواتهم.

وفي بنها استقبل المئات من أهالي قريتي طحلة ودجوي مرشح الشباب أدهم محمد عطية مرشح مجلس النواب مستقل في مؤتمر انتخابي بطحلة ومسيرة على الأقدام بقرية دجوي ارتدى فيها المرشح الجلبية البلدي، مؤكدا أنه من أبناء الشعب المصري البسيط وسيكون خادم لأبناء الدائرة من لم ينتخبه قبل من انتخبه.

فيما شهدت قرية دجوي أكبر سلسلة بشرية شاركت في مسيرة لطرق الأبواب ودعم مرشح الشباب الذي تقدم المسيرة لتقديم برنامجه الانتخابي وتهنئة المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف.

فيما وجهت الأحزاب السياسية بالقليوبية، وفي مقدمتها ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" مرشحيهم بعدم الخوض في موضوع التحالفات والتربيطات مع أي مرشحين مهما كانت قوتهم حيث طلب حزب مستقبل وطن من مرشحي قائمة التحالف في كل الداوئر والمؤلف من مستقبل الوطن والوفد والشعب الجمهوري.

وجهت الأحزاب السياسية بالقليوبية، وفي مقدمتها ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة "مستقبل وطن" مرشحيها بعدم الخوض في موضوع التحالفات والتربيطات مع أي مرشحين مهما كانت قوتهم حيث طلب حزب مستقبل وطن من مرشحي قائمة التحالف، والتي تضم 5 مرشحين من مستقبل وطن والمرشح أبو سريع إمام عن حزب الشعب الجمهوري عدم الدخول في أي تحالفات أو تربيطات مع أي مرشح مهما كان والالتزام بالـ6 مرشحين فقط في قائمة التحالف مهما كانت الإغراءات.

نفس الوضع حدث في حزب "حماة الوطن" فيما يبحث المرشحين المستقلين التحالف مع غيرهم من المرشحين أصحاب القوة والخبرة في الدوائر لتغطية دوائرهم على المقاعد الفردية.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لانتخابات مجلس النواب دون أي تحيز لمرشح ويقتصر دور تلك الأجهزة على توفير الدعم اللوجستي وتجهيز وإعداد المقار واللجان الانتخابية المحددة لاستقبال الناخبين.

ومن ناحية أخرى استعدت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن بوضع خطط محمكة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة ونشر الأفراد السريين بمحيط اللجان بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وتوفير فرد أمن بكرسي متحرك لخدمة كبار السن بكل لجنة انتخابية.