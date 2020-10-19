أغاني الدعاية لمرشحي النواب بالقليوبية مذاهب: "العمدة لقى الطبطبة"

مع انطلاق أول يوم للدعاية الإنتخابية لمرشحي مجلس النواب بمحافظة القليوبية، ضمن محافظات المرحلة الثانية والمقرر إجراء الانتخابات بها يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، انطلقت سيارات الدعاية والتي تحمل الـ "دي جي"، تجوب شوارع المحافظة لبث أغاني الدعاية للمرشحين مستغلين فيها أغاني ونغمات معروفة ومقطوعات موسيقية تم استغلال ألحانها على كلمات أعدت خصيصا للمرشحين.

وكانت الظاهرة الأبرز التي لفتت الشارع البنهاوي، هي أغنية الدعاية الخاصة بالمرشح إبراهيم السيد نصر سرحان، الشهير بالعمدة إبراهيم سرحان، مستقل دائرة بنها وكفرشكر، والتي جاءت على وزن وقافية أغنية "الطبطبة" للفنان الكبير حسين الجسمي، مستغلا لحن الأغنية الأصلي، حيث طافت سيارة "دي جي"، لبث الأغنية في شوارع بنها وكفرشكر، وجاء في الكلمات "دعم الصقر مش هيكمل إلا بيك ابن بنها هتلاقيه جنبك بيواسيك"، وهو ما أحدث تفاعلا ولفتت الأغنية انتباه المواطنين.

فيما لجأ المرشح المستقل أدهم محمد عطية، بدائرة بنها وكفرشكر، لإنتاج أغنية خاصة به، قال مطلعها "أدهم رقم 10 وهو راجل 10 علي 10".

فيما بث الفنان سعد الصغير فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه دعمه للمرشح أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق ومرشح حزب حماة الوطن، في دائرة شبرا، باعتبارهما أبناء منطقة واحدة، وغنى فيه مقطعا لدعم المرشح جاء فيه "عبدالهادي ياعسل يا أبو دم عسل كل من شاف تسعة يضرب بيك المثل الشعب اختاره بأجمعه أحمد والتاج يا ناس مش هنفرط فيه ولاهنسيبه".

ظاهرة الاعتماد على الأغاني امتدت لمعظم مرشحي دوائر القليوبية، حيث استغل عدد منهم الأغاني الوطنية والموسيقى الحماسية مثلما فعل النائب جمال كوش، الذي يخوض المعركة عن دائرة بنها مستقلا، حيث استغل في دعايته أغنية "مكانك في القلوب ياجمال"، والخاصة بمسلسل السيرة الذاتية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

ونفس الأمر تكرر مع سعيد ندا مرشح دائرة بنها وكفرشكر، الذي اختار للترويج لنفسه أغنية "واقف في وش الرياح" للمطرب علي الحجار، وهي خاصة بأحد المسلسلات.

فيما بث المرشح المستشار محمد المسلمي بنفس الدائرة، برومو دعائيا مصحوبا بأغنية "اخترناه اخترناه"، وأغنية شعبية أخرى بعنوان "وأنا وسط ناسي".

وقام المرشح عزيز سابق، ببث برومو دعائي بعنوان "سألنا الناس عن رأيهم في الحاج عزيز"، والذي أظهر تأييد عدد من المواطنين من السيدات والشباب والكبار للمرشح الذي يخوض الانتخابات ممثلا عن حزب مستقبل وطن رقم 2 بدائرة مركز طوخ وقها.

وكان عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، قد روجوا من خلال حملاتهم الانتخابية دعم ومساندة بعض الفنانين والمطربين لهم في الترشح للمنافسة؛ أملا في كسب شريحة من محبيهم، وخاصة المطربين الشعبيين، والذين لهم جمهور عريض داخل الدوائر الانتخابية. من بينهم الفنان أحمد شيبه الذي أعلن دعمه للمرشح المستقل أدهم محمد عطية بدائرة بنها وكفرشكر، والمطرب أبو الليف، والفنانين محمد عبدالرحمن، وإسماعيل فرغلي الذي أعلنوا تأييدهم للمرشح أحمد بكير بشبرا.