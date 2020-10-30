صور.. وصول وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية إلى قاعة الزوار بالمحلة

وصل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، منذ قليل، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إلى صالة كبار الزوار بشركة غزل المحلة في إطار الجولات الميدانية لمتابعة أعمال التطوير بالشركة وتكريم لاعبي فريق كره القدم والجهاز الفني بمناسبه صعودهم إلي الدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات عن الأضواء.

كما يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الدكتور أحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تنطلق فعاليات الزيارة بالمسجد الكبير داخل شركة الغزل، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.

ويتخلل الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي غزل المحلة واللاعبين. كما يكرم وزير قطاع الأعمال اللاعبين والجهاز الفني بعد تحقيق الصعود للدوري الممتاز. في ذات السياق في صباح اليوم التالي يستقبل محافظ الغربية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السبت القادم لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات.

ويرافقه خلال الجولة كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا.

ويزور الوزير مركز تجميع الألبان بقرية إبشواي الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.

ويتفقد الوزير مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرابلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.