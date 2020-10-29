غدا.. وزير قطاع الأعمال يكرم "غزل المحلة" بعد صعوده للدوري الممتاز

يجري الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، زيارة غدا الجمعة لمحافظة الغربية، لتكريم لاعبي غزل المحلة والجهاز الفني لصعودهم للدورى الممتاز عقب غياب 4 سنوات، في حضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتنطلق فعاليات الزيارة عقب صلاة الجمعة بمدينة طنطا، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية، كما تشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدورى الممتاز.

ومن المقرر زيارة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمحافظة السبت المقبل لتفقد وافتتاح عددًا من المشروعات بالمحافظات، برفقة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري

من جهة أخرى، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 114 ألف و 83 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، مطالباً الأهالي بالتقدم إلى المراكز التكنولوجية قبل 30 نوفمبر وسداد جدية التصالح المقدرة ب 25 % من قيمة الرسوم المستحقة .

وقال المحافظ في تصريح صحفي له، اليوم، إن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لحث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض رسوم التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى 65 % وثلاث مرات في المستوى الرابع .

وأشار إلى ضرورة استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين ومنحهم مهلة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى عمل جميع المراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع حتى في أيام العطلات لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم الطلبات.

كان المحافظ أكد أن جميع الوحدات المحلية تتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي، لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، إلى جانب التنسيق مع البنوك لتقديم قروض بنكية للمواطنين، وإعلان الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.