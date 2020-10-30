صيانة عاجلة لكشافات الإنارة ورفع الإشغالات بنفق أحمد عرابي بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور كمكتب خدمة المواطنين وبوابة الشكاوى الإلكترونية والرقم المخصص عبر الواتس آب، مؤكداً أنه جرى توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام أحمد محمود رئيس حى أول الزقازيق بالتنسيق مع قسم الإنارة والإشغالات برئاسة الحي، بفحص شكوى الأهالي من ضعف الإنارة بنفق أحمد عرابي، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين المفترشين الأرض ببضائعهم داخل النفق مما تعوق حركة المواطنين.

على الفور، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بتشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع قسمي الإشغالات والإنارة بالحي والتوجه إلى مكان الشكوى وإجراء الصيانة اللازمة للكشافات المتواجدة بنفق عرابي، وعددها 45 كشافا.

وأثناء عمل الصيانة تبين أن عدد الكشافات التي كانت تعمل بالفعل 20 كشافا فقط، وعدد الكشافات المعطلة 25 كشاف وتم عمل الصيانة اللازمة لرفع مستوى الإنارة داخل النفق أمام حركة المواطنين.

وفي سياق متصل شنت رئاسة الحي حملة بالتنسيق مع قسم الإشغالات برئاسة الحي لرفع الباعة الجائلين والمفترشين الأرض ببضائعهم أمام مداخل ومخارج نفق أحمد عرابي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أعرب الأهالي عن سعادتهم للاستجابة السريعة والفورية لحل المشكلة، وقدموا الشكر للجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابه لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، ضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم بكافة الطرق والتي ترد عبر وسائل التواصل اللاجتماعي والواتس آب، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.