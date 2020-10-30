173مليون جنيه تكلفة إنشاء خزانات المياه الاستراتيجية بمدن خليج السويس

أجرى المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم، للخزانات الاستراتيجية الجاري تنفيذها بمدينة "أبوزنيمة" للوقوف على الحالة الفنية للإنشاءات، تمهيدًا لتشغيلها.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ مشروع متكامل للخزانات الاستراتيجية في أربع مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء" لتحقيق بديل آمن لمياه الشرب، حال حدوث أي طارئ، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، والقضاء على مشكلة مياه الشرب بمدن خليج السويس بشكل نهائي.

وأكدت رئيس قطاع المياه بمحافظة جنوب سيناء، أنه سيجري الاستلام المبدئي لمواقع هذه الخزانات خلال أيام، لافتة إلى تشغيلها تجريبيًا تمهيدًا لدخولها الخدمة، وضخ المياه منها على مدار 24 ساعة، وأوضحت إنشاء خزانين بمدينة أبوزنيمة، ومثلهما بكل مدينة مع وجود محطات رفع لتأمين المياه حال حدوث أي أعطال، وبلغت تكلفة المشروع بالكامل نحو 173 مليون جنيه.

وأكدت أنه لدى دخول الخزانات الخدمة ستؤدي إلى زيادة كميات المياه بمدن خليج السويس ووادي فيران وسانت كاترين بحوالي 30 ألف متر مكعب يوميًا ، وتوفير مياه الشرب للمواطنين بأكثر من 50 تجمعًا بدويًا.

وأوضحت أن تشغيل الخزانات يأتي للاستفادة من أعمال توسعات محطة غرب النفق والتي تم مضاعفة طاقتها إلي 75 ألف متر مكعب / يوم لتغذية خليج السويس وسانت كاترين، وأشارت إلى أن محطات تحلية المياه التي جرى الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها بالمحافظة تبلغ طاقتها الإجمالية 84 مليون متر مكعب سنويا.