لمخالفات جسيمة.. صحة الدقهلية تغلق 20 منشأة طبية وتنذر 300 آخرين

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية مفاجئة خلال شهر أكتوبر الجاري، شملت 1260 منشأة طبية خاصة، أصدرت خلالها قرارات غلق لعدد 20 منشأة، بالإضافة إلى استصدار 300 إنذار للمنشآت الطبية المخالفة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الإعلان عن حجم نشاط الإدارة يأتي في إطار إبراز الإنجازات والأعمال التي قامت بها الإدارات المختلفة، وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها بالإدارات الصحية حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على 1260 منشأة طبية خاصة.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن الحملات شملت المرور على 600 عيادة خاصة، و30 مستشفى خاصا و170 عيادة تخصصية، و55 عيادة علاج طبيعي، و180 مركزا طبيا و175 معمل تحاليل طبية، و50 محل بصريات.

وأسفر المرور عن استصدار 300 إنذار للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات جسيمة، كما تم إصدار قرارات غلق إداري لـ 20 منشأة طبية لإدارتها دون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، كما تم منح تراخيص لـ 50 منشأة طبية جديدة، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أننا لن نتهاون في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ووجه الشكر للمختصين بإدارة العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل حررت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية 3 محاضر جنح صحية لمنافذ تقديم الأغذية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وتم سحب عينات أغذية متنوعة، كما تم إعدام 15 كيلو أجبان ومنتجات ألبان وأغذية مختلفة و10 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير في الخواص الطبيعية، وتم عمل محاضر غلق إداري للمنشآت الغذائية التي تدار دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري.