بعد "مهرجان على الضيق".. محمد محسن وهبة مجدي في حفل ختام الجونة

وصل الفنان محمد محسن رفقة زوجته هبة مجدي إلى مدينة الجونة، لحضور حفل الختام للمهرجان السينمائي بدورته الرابعة.

جاء ذلك بعدما شارك الفنان محمد محسن، جمهوره بصورة مع زوجته الفنانة هبة مجدى والفنان يحيى الفخراني، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلاً: "حبينا نعمل مهرجان على الضيق كده في البيت".

وكان آخر ظهور للثنائي خلال كليب "اسلمي يا مصر"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، حيث قال "محسن"، إنّ مشاركة الفنانة هبة مجدي له في الكليب جاءت صدفة دون ترتيب: "كنت نازل للتصوير ومش نايم كويس، وهبة صممت تنزل معايا خوفًا عليا، بالفعل نزلت معايا التصوير واقترحنا عليها تشارك ووافقت، والهدوم اللي ظهرت هبة بيها في الكليب، هي اللي نزلت بيها معايا من البيت، ملحقتش تغير أو تجهز أي حاجة".

وتابع، الفترة المقبلة تشهد مفاجأة للجمهور وتعاونا فنيا مع زوجتي: "إن شاء الله ينال إعجاب الجمهور الذي أحبنا سويا".

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدى الـ"كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي عبر البوابات.