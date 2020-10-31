يصل إلى مليون جنيه.. تعرف على شروط الحصول على قرض شراء سيارة من 5 بنوك

لم يعد الحصول على قرض لشراء سيارة أمرا صعبا، بعدما أعلنت البنوك عن تسهيلات كبيرة للحصول على قرض شراء السيارة للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة.

وترصد "الوطن"، فى هذا التقرير، أبرز الشروط للحصول على قرض لشراء السيارة فى أكبر 5 بنوك فى السوق المصرفى المصرى.

البنك الأهلي:

- يبدأ القرض من 20 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين، ولا يقل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- المستندات المطلوبة: (صورة بطاقة الرقم القومي سارية، فاتورة مرافق "وفقًا للسياسة المعتمدة").

** بنك مصر :

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى ودون حد أقصى للقرض بشروط محددة.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة القرض تصل إلى 120 شهرًا.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا وبحد أقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية في تاريخ انتهاء مدة القرض.

- المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل "غاز، كهرباء، مياه، تليفون، وعرض أسعار معتمد من المعرض".

** بنك القاهرة :

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى ولا يزيد على 500 ألف جنيه كحد أقصى.

-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- لا يقل الراتب عن 1500 جنيه شهريًا كحد أدنى.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

** البنك التجاري الدولي CIB

- تصل قيمة قرض السيارة إلى 100% من قيمة السيارة بحد أقصى 600 ألف جنيه.

- مرونة في سداد الأقساط لمدة تصل إلى 6 سنوات.

- لا يقل الراتب عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

- لا يتجاوز سن المقترض 60 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض.

** بنك عودة :

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة (حد أقصى 1.120.000 جنيه).

- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

- إمكانية التمويل دون حظر بيع أو تأمين.

- شبكة فروع كبيرة تغطي مناطق: القاهرة الكبرى، الإسكندرية، منطقة الدلتا، شرم الشيخ، والغردقة.

- المستندات المطلوبة: نموذج التقديم على قرض السيارة / المرابحة، صورة من بطاقة الرقم القومي السارية إثبات محل العمل / الإقامة، إثبات مصدر الدخل "إذا طلب بناءً على نوع وطبيعة البرنامج".