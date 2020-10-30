لأول مرة.. جراحتان نادرتان بمستشفى "جمال حمادة" في الإسكندرية

نجح فريق الجراحين بمستشفى "جمال حمادة" المركزى فى الإسكندرية، فى إجراء جراحتين نادرتين لأول مرة بالمستشفى التى تتبع وزارة الصحة.

وقال الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إن العملية الأولى كانت عمليه إصلاح فتق جراحي ضخم بعد عملية استئصال كلي قبل وبعد الشبكة بلغ حجم الفتق ١٥ في ٢٥سم لرجل يبلغ من العمل 47 عامًا.

وأضاف وكيل الصحة في بيان له، أن العملية الثانية أجريت لشاب عمره 23 عامًا سقط من الدور التاني وبعد عمل استكشاف للبطن تبين وجود قطع كامل فى الأمعاء الدقيقة فتم إجراء جراحة لوصل الجزئين المفصولين.

وهنأ "عبدالغنى" إدارة المستشفى والعاملين بها وخاصة الفريق الطبى بنجاح العمليتين مما يدل على ارتفاع مهارة وكفاءة الجراحين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية، وشدد على توفير كافة السبل لتدريب الأطقم الطبية ورفع كفاءتها.

وقالت الدكتورة منى الشاذلى، مدير المستشفى، إن كلا المريضين حالتهما مستقرة حاليا ويخضعان للعناية، مشيرة إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الأولى تكون من الدكتور "أحمد عاشور" والدكتور "على محمد"، وطبيب التخدير دكتور "محمد غريب"، أما الفريق الطبي الذى أجرى العملية الثانية الدكتور "أحمد عاشور" والدكتور "محمد عطا" وطبيب التخدير دكتور "عبدالتواب محمد".

من جهة أخرى، نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، اليوم سباق ماراثون للجرى تقدمه الدكتور خالد جمال عبدالغنى، كيل وزارة الصحة بالإسكندرية - وبدأ من كوبرى ستانلى وانتهى أمام المركز الإقليمى لصحة المرأة بميدان القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

وشارك فيه عدد كبير من المواطنين من الرجال والسيدات، ضمن فعاليات شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، حيث تم توفير عيادات متنقلة أمام نقطة نهاية السباق للكشف على المشاركات فى الماراثون وغيرهن من المواطنات، كما تم توزيع الهدايا داخل المركز على المشاركين فى السباق.