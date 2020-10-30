عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": الكيان بدأ بـ19 حزبا و6 مستقلين

قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الكيان بدأ بـ19حزبا و6 شباب مستقلين.

وأضافت "سها" خلال كلمتها في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، أن التنسيقية لديها الآن 5 أعضاء في مجلس الشيوخ، و7 معينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت "سها" أن لدى التنسيقية في الوقت الحالي، 28 مرشحا على القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة إلى 6 مرشحين فردي، موجهة التحية لكل عضو يعمل ويجتهد داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد 5 سنوات من الآن.

وبدأ الصالون بعرض فيلم تسجيلي لكيفية تشكيل التنسيقية، من مجموعة بسيطة من الشباب تضم 17 حزبا سياسيا و6 من السياسيين، إلى أن وصلت إلى كيان، يحمل سياسة بمفهوم جديد أصبحوا 26 حزبا سياسيا و40 شابا من السياسيين.

ويدير الإعلامي أحمد عبدالصمد الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتدير الجلسة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.