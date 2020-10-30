عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": هدفنا من البداية المشاركة في بناء الدولة

قالت أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لعضوية مجلس النواب، إن الكيان حرص منذ بدايته على المشاركة في بناء الدولة.

وأضافت أميرة، خلال كلمتها في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، أن السياسة كانت غائبة بين عامي 2016 و2018، والشباب السياسي داخل الأحزاب لا يفعل شيئا رغم ما يمتلكه من مشروعات وأفكار.

وتابعت: "عبرنا منطقة الأيديولوجيات المختلفة بالمناقشات"، مؤكدة أن التنسيقية تسير بخطوات ثابتة بعد مرور 3 سنوات على تأسيسها، متمنية استمرار الكيان لسنوات عديدة وتقديم العديد من المشروعات والأفكار للدولة.

وانطلق الصالون السياسي، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقدمه كل من الإعلامية أسماء يوسف، والإعلامي أحمد عبدالصمد، باستعراض فيديو قصير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطاباً رئيسياً من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.