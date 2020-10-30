رئيس حزب التجمع: أدعو لمشروع قومي للشباب للتدريب السياسي

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه داعم ومنحاز لتنسيقية شباب، لأنه كيان مختلف يضم العديد من الشباب، كل منهم له رؤيته ومختلف توجهاته، مؤكدا أن الأحداث العظيمة في مصر قادها شباب.

عبدالغني: منحاز للتنسيقية وعليهم التوسع لانضمام أكبر عدد من الشباب

وأضاف عبد العال، خلال كلمته في الجلسة الأولى للصالون السياسي: "أنا منحاز للتنسيقية، ولكن عليهم توسيع عملية الانضمام للشباب على مستوى الجمهورية، لضم أكبر عدد من الشباب لتأهيلهم سياسيا".

وتابع: "أدعو لمشروع قومي للشباب للتدريب السياسي، شباب العمال والفلاحين ومن حقهم أن يتم تدريبهم سياسيا ثم بعد ذلك يختاروا الأحزاب التي تعبر عن رأيهم، في كيان يحتضن أهداف الدولة شعبي وطني عام وليس نخبوي".

ووجه التحية لشباب التنسيقية، قائلا: "أن نجد شباب التجمع مع شباب المصريين الأحرار وضعوا رؤية اقتصادية وهو أمر كان غير متوقع الحقيقة".

وعن الدعم لهم قال رئيس حزب التجمع: "مقرتنا الحزبية مفتوحة لهم على مستوى الجمهورية".

وانطلق الصالون السياسي، الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستعراض فيديو قصير عن التنسيقية، وتطورها من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعباً فاعلاً في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وتواجد بالجلسة، كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.