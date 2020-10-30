خفيفة على القاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الاثنين المقبل

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح، يؤدي إلى اضطرابات بالملاحة البحرية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، خلال أيام السبت، الأحد والاثنين، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار السبت 31 أكتوبر

تنبأ خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، السلوم، مطروح، والإسكندرية، بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل لرعدية أحيانا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، رأس بناس، كاترين، حلايب، وشلاتين.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، المنيا، أسيوط، بحيرة ناصر، وأبوسمبل.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 1 نوفمبر

توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية للبلاد، القاهرة، القليوبية، الجيرة، بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، السلوم، مطروح، الإسكندرية، ورشيد.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول، على سلاسل من جبال البحر الأحمر، رأس بناس، القصير، مرسى علم، الغردقة، الزعفرانة، رأس غالب، حلايب، شلاتين.

أما على وسط وجنوب سيناء فتكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل إلى حد السيول، على كاترين، ورأس سدر.

وعلى شمال وجنوب الصعيد تكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 2 نوفمبر

وأشار الخبراء إلى أن هناك أمطاراً خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، على القاهرة، القليوبية، الجيزة، بلطيم، كفر الشيخ، والبحيرة.

أما على السواحل الشمالية وشمال سيناء، فتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، والعريش.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على حلايب، شلاتين، رأس بناس والقصير، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، منها الزعفرانة، رأس غارب، والغردقة.

وعلى وسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، تكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة، تصل لرعدية أحيانا على السويس، كاترين، ورأس سدر.