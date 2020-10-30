وفاء عامر: التمثيل تعب وشقى وأيتن أختي وابنتي ولا يمكن نفترق

قالت الفنانة وفاء عامر، إن نجلها عمر لا يوافق أبدا عندما يحدثه أحد المؤلفين للظهور بأي من الأعمال الدرامية، ودائما ما تسعى للاطمئنان عليه حتى أثناء تصويرها لأحد أعمالها الفنية: "مكنتش بسيبه، رغم إن التمثيل تعب وشقى واختيارات وحب للمهنة وإيمان بما يقدمه الشخص".

وأضافت "وفاء"، خلال تصريحاتها للإعلامية لميس الحديدي، في الحفلة الختامية لمهرجان الجونة 2020، والمذاع على فضائية "ON E"، أنها تعمل حاليا على تصوير مسلسل "هي" من إخراج محمد النقلي وإنتاج ممدوح شاهين، وفيه يتم الحديث عن الثانوية العامة واحتضان الأبوين للأبناء في تلك الفترة وعلاج كل المشاكل التي سيتم طرحها في المسلسل الجديد: "أنا وآيتن ومنه فضالي مع بعض".

وأوضحت أن شقيقتها أيتن عامر هي ابنتها وشقيقتها الصغرى، ومهما يحدث بينهما لن يتخلوا عن بعض أبدا.

وقال عمر، نجل الفنانه وفاء عامر، إنها المرة الأولى التي يحضر فيها مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه دائما ما يكون سعيد بنجاح والديه في الإنتاج، ولكنه دائما ما يسعى ليكون ممثلا حقيقيا، ويرغب في "المرمطة" في بداية حياته ولا يريد الدخول كبيرا في المهنة بسبب عمل والديه فيها.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.