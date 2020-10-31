الطقس اليوم السبت 31-10-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

على أن تكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأوضحت الهيئة، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية تشمل "السلوم، مطروح والإسكندرية"، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتشمل حلايب، شلاتين وكاترين".

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد تشمل "أسيوط، المنيا، أبوسمبل وبحيرة ناصر"، محذرة من الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، اليوم السبت، مائل للحرارة، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، نهارا، معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، حيث تنبأت بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.