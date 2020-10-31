بريد الوطن.. إذاعة القرآن الكريم والوعى الحضارى

أُنشئت فى العام 1964، ومنذ ذاك التاريخ نجحت فى أداء رسالتها فى مجال الدعوة الإسلامية لتحقيق الوعى الحضارى والتحصين الثقافى من أجل بناء الشخصية المسلمة، ومؤخراً نجد صبية يتناولون إذاعة القرآن الكريم بالشطط الفكرى، فالواجب استئصال فكرهم المغلوط، ومصائبنا من عند أنفسنا، وليس فقط من الغزو الثقافى الوافد. ومن لوازم العبادة ومقومات العبودية الارتفاع إلى مستوى الخطاب الإسلامى، وهو ما تفعله إذاعة القرآن الكريم، ولسنا فى مواجهة مع صبية ضلوا ويعايشون أوقات الفراغ وتناولوا محطة إذاعية لها أكبر نسبة استماع على المستوى العالمى، وهى تتناول ما يعانى منه المجتمع المسلم، وكيفية مواجهة المناخ الثقافى المغشوش الذى سيطر على العقل الإنسانى المعاصر، ولذلك يأتى اعتزازنا بتلك الإذاعة وقد مر على إنشائها 56 عاماً من أجل بيان شمول الرؤية الإسلامية لتستوعب أبعاد الزمن الثلاثة: الماضى والحاضر والمستقبل، إلى جانب القدرة على بيان صحيح الدين، وهذا يشكل علامة صحة وصحوة فى مجال الدعوة الإسلامية لتسير فى مشوارها الحضارى لوصول المجتمع المسلم لطريق التقدم والنهضة والسمو، وزاد الطريق التحرك بالتقوى، ونسأل الله أن يعين القائمين على إذاعة القرآن الكريم على السير بزاد يقينها، وصدق معرفتها.

يحيى السيد النجار - كاتب وباحث - دمياط

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