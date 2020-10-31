بريد الوطن.. جمال
كتب:
بريد الوطن
09:55 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
الجمال
وقالت قد بلغتُ
الخامسةَ والثلاثين
أفلا ترى جمالى قد ذهب
فقلت لها أرأيتِ يوماً
قد نقص من سعره الذهب
أو رأيتِ لوحةً قديمةً
إلا وزاد فى أثرها الطلب
فتلك الخامسة والثلاثون
يا جميلتى.. سلوى
قد زادت من بهائك العجب
الناس يخشون أن يكبروا
وأنت ناصعة
كتاريخ العرب
فاطمئنى لن يزول جمالك
فإن لكِ بالجمال ألف سبب
صبرى الشحات عوض
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