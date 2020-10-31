بريد الوطن.. جمال

وقالت قد بلغتُ

الخامسةَ والثلاثين

أفلا ترى جمالى قد ذهب

فقلت لها أرأيتِ يوماً

قد نقص من سعره الذهب

أو رأيتِ لوحةً قديمةً

إلا وزاد فى أثرها الطلب

فتلك الخامسة والثلاثون

يا جميلتى.. سلوى

قد زادت من بهائك العجب

الناس يخشون أن يكبروا

وأنت ناصعة

كتاريخ العرب

فاطمئنى لن يزول جمالك

فإن لكِ بالجمال ألف سبب

صبرى الشحات عوض

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