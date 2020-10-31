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محمود مسلم

بريد الوطن.. جمال

كتب:

بريد الوطن
09:55 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
الجمال

الجمال

وقالت قد بلغتُ

الخامسةَ والثلاثين

أفلا ترى جمالى قد ذهب

فقلت لها أرأيتِ يوماً

قد نقص من سعره الذهب

أو رأيتِ لوحةً قديمةً

إلا وزاد فى أثرها الطلب

فتلك الخامسة والثلاثون

يا جميلتى.. سلوى

قد زادت من بهائك العجب

الناس يخشون أن يكبروا

وأنت ناصعة

كتاريخ العرب

فاطمئنى لن يزول جمالك

فإن لكِ بالجمال ألف سبب

                                                                                                             صبرى الشحات عوض

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