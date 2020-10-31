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بريد الوطن.. صرف صحى لـ«شارع سعفان» يا وزير الإسكان

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بريد الوطن
09:56 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

نعانى نحن سكان شارع الحاج «محمد سعفان»، خلف مسجد رمضان شافعى، بقرية كفر طحا بمركز شبين القناطر فى القليوبية، من مشكلة عدم توافر شبكة صرف صحى فى الشارع، حيث يبلغ طول الشارع الذى نسكن به ١٥٠ متراً، ويضم نحو ٤٠ أسرة، ورغم ذلك، فإن الصرف الصحى به عبارة عن حجرات تفتيش أمام كل منزل، ولا يوجد بالشارع أى بيارات رئيسية، ويتبع ذلك انسداد البيارات فيغرق الشارع فى مياه الصرف الصحى كثيراً، لذلك نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بتوجيه المسئولين لإنشاء 4 بيارات رئيسية فى الشارع، حتى تنتهى هذه المشكلة التى يعانى منها أكثر من ٤٠ أسرة.

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