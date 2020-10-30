عبير صبري عن غيابها في السينما: "الشغلانة محكومة بشللية"

قالت الفنانة عبير صبري، إنها وصلت الجونة لحضور ختام المهرجان السينمائي أمس، "فهمت إن إدارة المهرجان خصصت بكرة لعرض كل الأفلام للناس اللي جت حفل الختام، وماجيتش المهرجان من البداية عشان عندي عزال".

وأضافت "عبير" في تصريحات لها على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي، أنه رغم المنصات الإلكترونية العارضة للأفلام لكن تبقى المهرجانات وشاشة السينما والحضور الفني وصناع العمل لهم بريق آخر.

وعن غيابها عن السينما، قالت إنها مجبرة على المشاركة في الدراما أكثر من السينما، "أنا بامشي في الطريق اللي الآخرين بيجبروني عليه، السينما مهمة لكن مش متاحة كعدد إنتاج كل سنة كبير، وكمان فيها 4 أو 5 بس بيشتغلوا وبيتنقلوا بين كل الأفلام ودي مشكلة والشغلانة محكومة بشللية".

وانطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وعُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب؛ لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتعد دورة هذا العام استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر "مهرجان الجونة" الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يجري التعقيم الذاتي عبر البوابات المخصصة للتعقيم.