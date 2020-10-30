دفاعا عن ابنة شقيقته.. مصرع ملاكم طعنا على يد شاب في الإسكندرية

دفاعًا عن ابنة شقيقته، لقي ملاكم مصرعه على يد صاحب محل هواتف، إثر محاولة الأخير التحرش لفظيا بالفتاة، وحينما تدخل المجني عليه لمنعه طعنه بآلة حادة ونقل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى اللواء سامى غنيم ، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف بأحد الشوارع الكائنة بدائرة القسم، وإصابة أحدهما.

انتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء جلوس "كريم إبراهيم" 20 عاما، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بالمدعو "أ.ع.ع"، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته أثناء ذهابها إلى الدرس.

وتبين من التحريات أن المجني عليه وبّخ المتهم لمعاكسته ابنة شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، واستل الثاني سلاحا أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم، وتبينت إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، إلا أنه لقي مصرعه.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة كرموز بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ودشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق كريم لازم يرجع"، للمطالبة بالقصاص العادل من المتهم، بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجمعة اليوم، ليوارى جسده الثرى بمقابر عامود السواري.

فيما نعت صفحة تحمل اسم "الملاكمة المصرية" المجني عليه، مشيرة إلى أنه لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز والشركة الشرقية للدخان، وأضافت الصفحة أن اللاعب وافته المنية متأثرًا بإصابته بعدد من الطعنات، إثر محاولته الدفاع عن ابنة شقيقته من التحرش، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهم.