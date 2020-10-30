عضو بالحزب الجمهوري: حكومة ترامب فشلت في مواجهة كورونا

قال هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري، إن ترامب فشل في التعامل مع فيروس كورونا ولم يهتم بتحصين نفسه أو ناخبيه خلال جولاته الانتخابية المختلفة، وهو ما سيؤدى بدوره إلى زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة له عبر تقنية الفيديو ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة الأمريكية لم تأخذ حذرها بالصورة المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، ولكن تركت الأمر للولايات لتحدد إجراءاتها، ما أدى إلى تفشي الفيروس بشكل كبير بين المواطنين، موضحا أنه كان من المفترض على أمريكا أن تجري إغلاقا كاملا كما فعلت الصين، ثم تعود للفتح التدريجي بعد السيطرة على الفيروس.

وأكد "كريم"، أنه نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا في عدد من الولايات الأمريكية، تفشى فيروس كورونا بشكل كبير بين المواطنين: "لابد من التعامل مع هذا الوباء بصورة علمية، والأطباء نصحو ترامب كثيرا لكنه كان يهتم بالاقتصاد والبورصة".

وأشار إلى أنه انتخب دونالد ترامب كونه نجح في تحريك الاقتصاد الأمريكي وصنع حالة من الرواج، وتعامل مع بعض الدول مثل الصين بشكل جيد، ولكن يظل أمر تفشي فيروس كورونا بين المواطنين هو الشئ الذي يؤرق الكثير من المواطنين في أمريكا، حيث لم تتمكن حكومة ترامب من السيطرة عليه بشكل جيد.

وتابع: "أي حد عنده أعمال في الشارع الأمريكي موافق على ما قام به ترامب بخصوص كورونا، ولا يمكن التنبوء بنتيجة الانتخابات، رغم أن التوجهات الحالية هي فوز المرشح جون بايدن، وأعتقد أنه لا يمكن حسم الموضوع إلا بعد إجراء الانتخابات، والبيض واليهود ومسيحي الشرق الأوسط يهمهم أن ترامب يفوز بالانتخابات".