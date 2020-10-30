قبل الصمت الانتخابي.. مرشحات دمياط يستخدمن المهرجانات والمسيرات للدعاية

شهدت الساعات الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي في محافظة دمياط تحركات واسعة للمرشحات العشر لمقعد البرلمان في محافظة دمياط حيث تخوض 10 مرشحات من أصل 88 مرشحا جميعهن يتنافسن على المقعد الفردي مستقل بالدائرتين دمياط وكفر سعد 8 بالأولى و2 بالثانية ولجأت المرشحات في الساعات الأخيرة للمؤتمرات الانتخابية والمسيرات السيارة والمشاركة في الأفراح كنوع من الدعاية الانتخابية والجولات بورش صناعة الأثاث.

وقامت النائبة البرلمانية الدكتورة غادة صقر بجولات انتخابية بقرى "المنيا، عزبة 6، العنانية، جمصة البلد وعزبة العمال بالسنانية والركابية" ومدينة رأس البر، حيث قامت "صقر" ورمزها الانتخابي التليفزيون بحمل تليفزيون مع مؤيديها خلال جولة انتخابية، حيث احتفلت "صقر" مع معازيم أحد الأفراح على نغمات مهرجانات "بنت الجيران وعود البطل" للمطرب حسن شاكوش بقرية العنانية، حيث حولته صقر لدعاية انتخابية لها وحملت السيدات صورها، حيث عقدت مؤتمرات جماهيرية على مقاهى الركابية كما قامت إحدى سيدات عزبة العمال بقرية السنانية باستقبالها بالزغاريد كما أجرت صقر جولة لصالونات الحلاقة لعرض برنامجها الانتخابي على الزبائن وطلبها أصواتها وزارت عمد عزبة 6، طالبة دعمهم وأمسكت بالذرة.

أما نادية أبومهدي التي تعمل ممرضة بمستشفى دمياط العام والمرشحة للانتخابات البرلمانية على المقعد الفردى مستقل رمز التمساح إحدى مرشحات الجيش الأبيض فكثفت من جولاتها الانتخابية حيث التقت أهالي قرية السنانية.

كما أعلن عدد من صناع الأثاث بقرية السيالة دعمهم لعبير عيسى، المرشحة على المقعد الفردى مستقل رمز الفراشة، وحرصت عيسى على التقاط الصور التذكارية مع صناعة الأثاث فيما حمل عدد من الأطفال بوستراتها وذلك خلال جولة انتخابية لها.

وقامت أمينة السيد زيادة رمز الغزال والمسؤولة العلاقات العامة بنقابة الزراعيين والمرشحة للانتخابات البرلمانية للمرة الأولى على المقعد الفردي بدائرة كفر سعد التي تنافس فيها 47 مرشحا ومرشحة وحيدة بعقد مؤتمر جماهيري حاشد بقرية الحوارني دائرة مركز فارسكور كما زارت قرية أم الرزق في جولة انتخابية لها.

ونظمت فاطمة سامي توكل محامية حرة وباحثة دكتورة التي تعد أصغر مرشحة للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط، مسيرة بالسيارات الملاكى والنصف نقل جابت شوارع الدائرة على نغمات "بإذن الله فاطمة سامي منصورة باسم الله" وهي الأغنية الرسمية لحملتها الانتخابية.

وعقدت الدكتورة روحية عبدالباسط، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، لقاء جماهيريًا مع أهالي مدينة دمياط الجديدة بأحد المقاهي للتعريف ببرنامجها الانتخابي والتعرف على مشاكلهم كما قامت بجولة انتخابية بقرى "الركابية وأم الرضا وأولاد حمام والخليفية" التقت خلالها رجال وسيدات القرى للتعرف على مشاكلهم وتفقدت ورش صناعة الأثاث للتعرف على مشاكل الصناعة.

وتخوض عبدالباسط الانتخابات البرلمانية لأول مرة في منافسة مع زميلتها بنفس القسم الدكتورة غادة صقر حيث تعتمد عبدالباسط على شعبيتها بين طلابها وزملائها.

فيما نظمت فاتن جلال الشابوري رمز النجفة، محاسبة، مسيرة سيارة بالعربات الملاكي وسيرا على الأقدام حيث التقت بعدد من السيدات وأصحاب محلات الجزارة ورواد المقاهي كما وزعت حملتها البروشورات على المواطنين، حيث تحدثت في مقطع فيديو عما شهدته من مشكلات تحدث إليها المواطنون فيها كالحاجة لإقامة مشاريع للسيدات العاملات بدلا من سفرهن لمصانع بورسعيد وتوفير فرص عمل للشباب الذين عانوا من ظروف اقتصادية تسببت في تفكك أسري حيث تعتمد الشابوري على الجولات الانتخابية ومقاطع الفيديو التي تقوم بإنتاجها لعرض برنامجها الانتخابي.

مها رمضان المهدي والتي تعمل ممرضة وتخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة اعتمدت على السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية كما قامت بجولة انتخابية لقرية العرايضة ومدينة دمياط للتعرف على مشاكل المواطنين.