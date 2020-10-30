118022 طنا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات وعدد 4 سفن بضائع عامة ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6681 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 410 حاوية مكافئة تشمل حاصلات زراعية يتم تصديرها إلى دول "الإمارات وإسبانيا وهولندا وسيريلانكا وإيطاليا وباكستان وسلوفينيا" فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 223 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2193 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 118022 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41936 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2638 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2040 شاحنة منها 264 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45209 من البضائع العامة.