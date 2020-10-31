عمرو أديب: إحنا داخلين على منحنى صعب بسبب فيروس كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب: "أنا هأقولكم خبر ينقط، النهاردة الصين فيها 25 إصابة فقط، والولايات المتحدة فيها 91 ألف إصابة، ولو الرئيس دونالد ترامب سقط في الانتخابات هيسقط بسبب فيروس كورونا فقط، وإحنا داخلين على منحنى صعب".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، الجمعة: "فيه دول تستطيع مواجهة الفيروس، والصين دي عددها فوق المليار، وتعداد أمريكا أقل من تلت الصين، وأرجوكم خدوا بالكم من نفسكم ومن عيالكم، وحظي أني جيت في الوقت الأسود ده، وأرجع تاني أقول اغسل إيدك، ونقدر بمية وصابون نحل الحكاية، نسمع عن بعض الأشخاص أصيبوا بالتلامس وليس التنفس، وعارف إن انتوا زهقتوا".

وتابع: "ملاحظ إن الناس شارية دماغها أوي في مصر، في البنوك والمحلات والمصالح الحكومية، ورجعنا للكمامة اللي بتنزل على الرقبة.. إحنا مش في محل حلاقة، ولازم تقفل بقك ومناخيرك، والكمامة اللي على الدقن دي مالهاش أي معنى، وأنتوا سامعين إن فيه ناس قريبة منكم بيجيلهم أدوار صعبة وكتير، وإحنا داخلين على منحنى صعب".