"تاج الدين": زيادة إصابات كورونا في مصر تتراوح بين 15 و20%

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن إصابات فيروس كورونا لم تنتهِ وبالتالي فإنه ما زال موجودًا، كما أن بيانات وزارة الصحة بشأن الإصابات تعبر عن كل الأرقام التي رُصدت، حيث توجد حالات أخرى لم يبلغ عنها.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "أصبح في الإمكان علاج بعض الإصابات في المنزل وهناك حالات كثيرة بسيطة جدًا، وفي كل المراحل كان لدينا إصابات على مستوى كل الأعمار، ورصدنا في الفترات الأولى وبخاصة في فترة الذروة بشهر يونيو وجود أعداد إصابات كبيرة بين كبار السن، لكن هذا لا يمنع إطلاقًا أن أي شخص في أي عمر قد يصاب بالمرض".

وتابع أن الدولة المصرية تتابع الموقف بدقة شديدة على المستويات كافة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه أصبح قضية سياسية واقتصادية واجتماعية كونه يؤثر على كل قطاعات الحياة، وبالتالي فإن الدولة تتعامل مع الوضع بحرص شديد جدًا وتراعي كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأردف: "نتابع الوضع بدقة ونرصد الحالات يوميًا، وقبل هذه المداخلة كنت أتحدث إلى زميل في محافظة أسيوط وسألته عن عدد الإصابات وأقول إن هناك نسبة زيادة ليست عالية لا تشابه أوروبا وأمريكا وتتراوح ما بين 15% و20% للإصابات التي تتلقى العلاج في المستشفيات والرعاية المركزة".

وواصل: "كلما زاد عدد الحالات المصابة زادت عدد الحالات التي تكون في حاجة إلى تلقي العلاج بالمستشفيات وعلى أجهزة التنفس الصناعي".