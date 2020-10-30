عمرو أديب محذرا المواطنين من كورونا: "متلعبوش مع الأسد فيه ناس اتاكلت"

حذر الإعلامي عمرو أديب المواطنين من التهاون مع فيروس كورونا، قائلا: "أسمع أسماء لأطباء ولأصدقاء، الأرقام التي ترونها هي الأرقام المثبتة، أغلب الناس بيجلها كورونا، وتقوم بالعلاج في المنزل، فأعداد كبيرة لا تعرف عنها شيء، ولكن الآن بدأ ناس كتير يكلموني زي الأول يسألوني عن مستشفيات".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الزيادة، ليست الزيادة المطردة وليست الزيادة مثل فرنسا والولايات المتحدة، متابعا: "أنا بحذر من بدري إذا كان ربنا مدينا النعمة دي ومخلي الإصابات عندنا ما زالت محدودة ولكن يجب أن ننتبه أنها تزيد".

وتابع: "منظمة الصحة العالمية - مش عمرو - قالت من يومين تتوقع زيادة للحالات في مصر، والأيام القادمة ستشهد حالات زيادة، قدامنا حاجتين مهمين، نمرة واحد إننا بدأنا نرى الشباب تصاب بهذه الحالات، يصابوا بنوبات كبيرة في مصر والعالم، نمرة اتنين أن الناس اللي بتجيلها كورونا بتجيلها أعراض أخرى مضرة بعد كدة حتى لو خف".

وواصل: "أوصيكم وأوصي نفسي، أوعى تفتكر إن فيه حد في أمان، هذا وباء، متجربش الوبا، أرجوكم متحاولوش تلعبوا مع الأسد ممكن ياكلك وفيه ناس اتاكلت".