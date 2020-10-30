مستشار الرئيس: المرحلة الأولى من لقاح كورونا ربما تغطي ربع سكان العالم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الإعلام يجب أن يلعب دورًا توعويًا مهما خلال الفترة المقبلة في أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، متوقعا أن تغطي المرحلة الأولى من لقاح كورونا ربع سكان العالم.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "فصل الشتاء لا يشهد تهوية جيدة بالإضافة إلى فتح المدارس والجامعات وهو ما يحمل خطورة واحتمالية أكبر لنقل العدوى، مع العلم أنه جرى فتح الطيران ومصر أصبح يأتيها سياح من دول العالم وبالتالي فإن هناك احتمالا أن يحمل أحدهم فيروس كورونا وبالتالي يجب أن يلتزم الناس بالإجراءات الاحترازية".

وتابع، أن تداعيات زيادة إصابات فيروس كورونا ستنعكس طبيًا وماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن مصابي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، وأشار إلى أن الوقاية العادية هي الطريقة الأفضل لمواجهة الفيروس.

وأردف: "اللي عنده مرض يسيطر عليه والفئات اللي محتاجة تطعيم الإنفلونزا تحصل عليه، وعمومًا فإن الإجراءات الاحترازية ليست مكلفة وهي التباعد وارتداء الكمامات لأنها توفر نسبة حماية عالية والابتعاد عن التكدس قدر المستطاع، وأي طالب يعاني من الإنفلونزا ننصحه بالبقاء في المنزل منعًا لنقل العدوى وحماية لهم".

وواصل: "العالم وصل إلى 10 لقاحات كورونا ما بين أمريكا وبريطانيا والصين وروسيا وكلها في المرحلة الثالثة ونجرب نوعًا منه في مصر، وبعدما تنتهي هذه المرحلة والتأكد من صلاحيته وتأثيره الإيجابي وأنه لا يوجد آثار إيجابية له وتحدد جرعة أو جرعتين فإنه سيدخل إلى المصانع لكي يجرى إنتاجه وعندما يتاح اللقاح لن يتاح لكل البشر، لكنه سيتاح إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطقم الطبية التي تعالج المرضى ولا توجد كميات من التطعيم جرى إتاحتها للجميع، والمصانع مش هتقدر تقضي كل الناس، هي كميات تنتج بالمليارات عشان تغطي نسبة من البشر ويقال إنها هتغطي في المرحلة الأولى 20% أو 25% من سكان الأرض".