عمرو أديب عن الموجة الثانية لـ كورونا: "متلعبوش مع الأسد"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم شهد يوم الأربعاء الماضي، تسجيل نصف مليون إصابة، ودول العالم بها أرقام مذهلة، مثل الولايات المتحدة التي سجلت نحو 91 ألف إصابة خلال يوم واحد، وأصبح الأمر مثبتا.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، الجمعة: "الناس بتقول هي الموجة التانية ولا لا.. هي الموجة التانية رسمي خلاص، وحاليا لا يوجد لقاح، وفي مصر الآن أسمع عن ناس قريبة جدا ليا عندها فيروس كورونا، وبقالنا شهرين تلاتة كنت لا أسمع، وأسمع عن ناس بعيدة لا أعرفها، واليومين التلاتة اللي فاتوا أسمع أسماء لفنانين وأطباء، وأصدقاء، والأرقام التي ترونها هي الأرقام المثبتة، وأغلب الناس بيجيلها كورونا وبتتعالج في المنزل، فأعداد كبيرة لا نعرف عنها شيء".

وتابع: "ناس كتير بدأوا يكلموني زي الأول يسألوا عن المستشفيات ويروحوا فين.. فالأرقام فيها زيادة، حتى لو كانت محدودة، يجب أن ننتبه أنها تزيد، ومنظمة الصحة العالمية قالت إنها تتوقع زيادة للحالات في مصر، والأيام الجاية ستشهد زيادة".

وأشار، إلى أن الشباب في الفترة الأخيرة يصابون بالفيروس رغم أنهم كانوا بعيدين عن الإصابة الفترة الماضية، والأمر الثاني أن من يصاب بكورونا يصاب بأعراض أخرى يعاني منها بعد التعافي، مشددا: "أوعى تفتكر إن فيه حد في آمان، وهذا وباء، متجربوش الوباء، وأرجوكم متلعبوش مع الأسد، وأنا أحذر من بداية الموسم".

ولفت، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا لا تتوقف آثارها فقط على الصحة، ولكن العمل أيضا، وفي مصر لا نحتمل قطع الأرزاق، وهو له عواقب اقتصادية.