اليوم.. وزير الزراعة يفتتح ويتفقد مشروعات زراعية وإنتاج ألبان بالغربية

يزور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة الغربية، اليوم السبت، لافتتاح وحدة بيطرية ومركز إرشاد، بجانب تفقد عدد من مراكز تجميع الألبان، بمرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس على عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوزير بافتتاح الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفرالزيات، وافتتاح مركز الإرشاد الزراعي الجديد بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا.

كما يشمل البرنامج، تفقد مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق التابعة لمركز قطور، وتفقد مركز تجميع الألبان بقرية نشيل بمركز قطور، وزيارة مصنع "عجينة الياسمين" بقرية شبرا بلولة بمركز قطور.