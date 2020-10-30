وزير الزراعة: افتتاح سوقين كبيرين لتصدير منتجاتنا الشهر المقبل

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن صادرات البطاطس المصرية تحتل المرتبة الثانية عالميا، كما أن البصل والثوم والمانجو والفاصوليا تحتل مكانة مرتفعة في الصادرات أيضًا، لافتا إلى أن السعودية أكبر سوق يستورد المنتجات الزراعية المصرية، ولها النصيب الأكبر بنسبة 18% من حجم الصادرات المصرية، إضافة لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه خلال نوفمبر المقبل سيجري افتتاح سوقين كبيرين لتصدير المنتجات الزراعية المصرية، ولن يتم الإعلان عنهما إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه شعر بقوة المنتجات الزراعية المصرية خلال ترويج بعض السفراء الأجانب له، ولا سيما سفيري نيوزيلاندا واليابان مؤخرا.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين على الإنجاز الذي حققوه هذا العام، رغم ظروف أزمة فيروس كورونا.

وأعرب "القصير"، عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذي وصلت إليه الموالح المصرية والتي تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا، مؤكّدًا أنَّ الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية من أجل دعم الاقتصاد القومي بالاحتياطي النقدي.

واستمع وزير الزراعة إلى مشاكل المصدرين والتحديات التي تواجههم، للعمل على حلها من أجل زيادة حصتنا في الأسواق العالمية.

حضر الاجتماع، محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام، رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم.