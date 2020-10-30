وزير الزراعة: الرئيس وجه بالاهتمام بالصحة النباتية والرقابة على الإنتاج

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت لها شهرة عالمية، وتقع في مراكز متقدمة في كثير من السلع ولا سيما في الموالح والبطاطس والجوافة والرمان والفاصولياء وغيرها، وكل دول العالم تستقبل الصادرات المصرية نظرا لجودتها والإجراءات المتبعة في الرقابة على الصحة النباتية في كل مراحل الإنتاج والتعبئة والرقابة والمبيدات المستخدمة.

وأضاف "القصير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالصحة النباتية والرقابة على الإنتاج والمنتجات الزراعية، لدرجة أنها أصبحت لها شهرة عالمية، وهناك بعض السفراء ولا سيما سفير نيوزيلاندا الذي تحدث عن المانجو في فترة سابقة، كما أن السفير الياباني أول أمس زار إحدى المزارع في منطقة النوبارية.

وأكد أن قطاعات الزراعة من القطاعات المؤثرة في الاقتصاديات كما أنه ثبت خلال أزمة فيروس كورونا، أنه من القطاعات المرنة ويستطيع الصمود ويستوعب الكثير من العمالة، وقطاع واعد وله تأثير في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزراء تسعى في زيادة المنتجات الزراعية، إذ أنه يتم قياس قوة الصادرات بالكمية المصدرة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنَّ نجاح الصادرات الزراعية هو نجاح للدولة المصرية وجهد مشكور للمصدرين والمزارعين والمنتجين على الإنجاز الذي حققوه هذا العام رغم ظروف أزمة فيروس كورونا.

وأعرب القصير، عن سعادته بالسمعة الطيبة والمستوى الذي وصلت إليه الموالح المصرية والتي تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا، مؤكّدًا أنَّ الدولة تدعم المصدرين وتحرص على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية من أجل دعم الاقتصاد القومي بالاحتياطي النقدي.

واستمع وزير الزراعة إلى مشاكل المصدرين والتحديات التي تواجههم للعمل على حلها من أجل زيادة حصتنا في الأسواق العالمية.

حضر الاجتماع، محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن هذا العام رغم تأثر حركة التجارة الدولية بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم.