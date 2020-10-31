أديب لعلماء المسلمين: دماغ شباب الأمة هتروح مننا.. كفانا فتاوى

أكد الإعلامي عمرو أديب أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المولد النبوي الشريف وجدت اهتماما عالميا في الصحف العالمية.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "إلى علماء المسلمين إحنا بنعرف إزاي نتوضأ وإزاي نصلي وإزاي نصوم، والحقوا دماغ شباب الأمة هيروحوا مننا وكفانا فتاوى، وإلى علماء الأمة في مصر والعالم العربي كله كفانا فتاوى وشوفوا الفكر بتاعهم".

وتابع: "على فكرة وزير الخارجية الفرنساوي بيقول إحنا معندناش مشكلة مع الإسلام لكن عندنا مشكلة مع الفكر المتطرف وهذه هي الحقيقة لأن هذا ليس هو الإسلام والرسول لو كان عايش بينا النهاردة مكنش هيوافق على الكلام ده أبدًا لأنه رسول الرحمة".